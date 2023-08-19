“الكوني” يحضر ورشة عمل حول التشريعات المنظمة لعمل المنظمات

الوطن| متابعات

حضر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم السبت جانبا من ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانبليبيا ومركز القانون الدولي الإنساني بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني حول التشريعات المنظمة لعمل منظمات ومؤسسات المجتمعفي ليبيا بين الواقع والمأمول.

وأكد المشاركين في الورشة على الدعم الكامل لجهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماعية الشاملة، وجهودهالرامية إلى إجراء الإنتخابات، ودعمه لمنظمات مؤسسات المجتمع المدني.

وشددوا على أهمية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين واللوائحالتنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني، و تعزيز الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، كونه احد رافداً بناءدولة القانون والمؤسسات.

وشارك في الورشة عددًا من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمجلس الوطنيللحريات العامة وحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والقانونيين والمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.