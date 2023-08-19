المشير حفتر والمنفي وعقيلة يناقشون مخرجات لجنة 6+6 واعتماد القوانين الانتخابية

الوطن| متابعات

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح؛ وذلك لمناقشة مخرجات لجنة 6+6 واعتماد القوانين الانتخابية خلال اجتماعهم في بنغازي.

واتفق المجتمعون على تولي مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6.

وشددوا على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور من أجل استكمال المسار السياسي الوطني.

وأكدوا على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وثمنوا دور رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعوه لعدم انتخاب أي خطوات منفردة في المسار السياسي.