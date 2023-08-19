أبورقيقة: لن نستأنف الدراسة بجامعة طرابلس إلا بعد خروج التشكيلات المسلحة منها

أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة طرابلس، أحمد أبورقيقة، أنه تم عقد اجتماع مع رئاسة الجامعة وعمداء الكليات ووكلاء الجامعة والإدارات ذات العلاقة، وجرى الاتفاق على إيقاف الدراسة حتى خروج كافة التشكيلات العسكرية المتمركزة حالياً في الجامعة.

وقال أبورقيقة، في تصريحات صحفية، على خلفية تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري بالجامعة نتيجة تدهور الوضع الأمني، عقب الاشتباكات التي دارت رحاها بين المليشيات منذ عدة أيام: “وجود التشكيلات العسكرية داخل الجامعة ومحيطها ووضع آلياتهم المدرعة وإقامة حراسة مشددة، يعدّ شكلا غير حضاريا وغير مناسب”.

وأضاف “اتفقنا على استئناف الدراسة بعد تسليم الجامعة للحرس الجامعي ومركز الأمن ومديرية أمن طرابلس وخروج جميع التشكيلات العسكرية منها، وقد قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بإرسال مندوبين من «جهاز تطوير المدن» لمعاينة كلية الهندسة النووية والأضرار التي لحقت بها، وأعدوا تقريرهم عن ذلك، وسيباشرون أعمال الصيانة في أقرب وقت، وجاري العمل حالياً على إزالة مخلفات الحرب من الحرم الجامعي”.