خارجية الدبيبة تدين حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارة ليبيا بالدنمارك

ليبيا – أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال ،في بيان لها،حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارة ليبيا بالدنمارك.

الوزارة حملت في بيان لها اطلعت المرصد على نسخة منه،السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين، والسماح باستفزاز الشعب الليبي وكافة المسلمين حول العالم عبر استمرار تجاهلها لجرائم الكراهية والتحريض التي يقوم بها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن أن تقبل بادعاءات هذا العمل الجبان الذي يعد من ضمن أدوات التعبير عن الرأي.

وحذرت وزارة الخارجية من مغبّة السماح مجددا بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم من أمام مقر سفارة ليبيا، مشيرة إلى أن ليبيا ستعيد النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع الدنمارك في حال تكرر مثل هذه الجريمة.