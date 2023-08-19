المنفي يطلع تكالة والدبيبة على نتائج الاجتماع مع حفتر وصالح

أطلع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم السبت رئيسي مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على ما توصل إليه الاجتماع من ثوابت وطنية تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني، وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

واتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على سير مجلس النواب في إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة “6+6” بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها، لوضعها حيز التنفيذ.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي، في بيان، إن رئيس المجلس الرئاسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بعد وصوله لمدينة طرابلس مع تكالة والدبيبة، حيث أطلعهما على ما توصل إليه خلال اجتماعه في مدينة بنغازي اليوم «من ثوابت وطنية تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال».

وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق اليوم، أكد المنفي، وعقيلة، وحفتر عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي «إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره».

وثمَّن البيان المشترك، الصادر عن اجتماع بنغازي، دور باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، ودعوة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.