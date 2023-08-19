السايح يفتتح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت

افتتح عماد السياح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت، في مراسم احتفالية بحضور عضويّ المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد اقحيص، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية سرت خالد الهليب، وعميد بلدية سرت وعميد بلدية زمزم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمجالس الاجتماعية.

وفي كلمته، هنّأ عماد السايح، المواطنين والناخبين بالدائرة الانتخابية الرئيسة (سرت) على افتتاح هذا الصرح الانتخابي الذي يعد باكورة لافتتاح سلسلة من المقرات تُضاف إلى منجزات المفوضية في مجال تدعيم بنيتها التحتية والبشرية والتكنولوجية، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية في إدارة العمليات الانتخابية.

وقال السايح، في كلمته:” منذ تأسيس المفوضية خلال العام 2012 سعى مجلسها إلى أن تكون هنالك قواعد تأسيسية متقدمة في كافة ربوع البلاد ترتقي بنجاح العملية الانتخابية، وقد نجحنا في بناء 9 مقرات جديدة سيتم افتتاحها تباعاً خلال هذه الأيام لتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية، لتكون القنوات التي تساعدنا في متابعة الحيثيات والوقوف على أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين أو أي من المنخرطين في العملية الانتخابية”.

وأوضح السايح في كلمته، مستجدات عمل المفوضية ومن بينها ما يتعلق بالقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.

وأكد السايح، أن مجلس المفوضية بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، مشيراً إلى جملة من الإصلاحات المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية ستسهم في مزيد من النجاحات في هذه العملية، وسوف تنطلق هذه الانتخابات خلال الربع الأول من العام 2024.

من جانبه، رحب عميد بلدية سرت مختار المعداني، بأعضاء مجلس المفوضية وموظفيها، والضيوف الذين حضروا من مدن عدة، للاحتفاء بافتتاح هذا المقر، لما يحمله من رمزية كبيرة في قلوب ومعنويات الليبيين إيماناً بأن العملية الانتخابية هي الطريق الذي يجمع الليبيين ويوحد كلمتهم وتطلعاتهم إلى الاستقرار والبناء.

وأشار المعداني، إلى الظروف التي مرت بها المدينة لكن ذلك لم يمنعها من بذل كل الجهود من أجل تأسيس بيئة ناجحة لإجراء الانتخابات بإرادة محلية، داعياً إلى تكاثف كل الجهود سياسياً وإدارياً واجتماعياً وأمنياً من أجل نجاح الانتخابات وضمان حالة الأمن والسلم والاستقرار لكافة الليبيين.

ويبدأ المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت العمل به يوم 1 نوفمبر من العام 2022م، واستلمته المفوضية يوم 30 يونيو 2023، وقد تم تشييده على مساحة 2000 متر مربع، وبمسقوف كلي 970 متراً مربعاً يتضمن مكاتب إدارية وصالات اجتماعات ومبنى أرشيف ومخازن ومرافق خدمية.

ويغطي مكتب الإدارة الانتخابية سرت النطاق الجغرافي من أبوقرين غرباً إلى راس لانوف شرقاً ومن سرت شمالاً إلى الفقها جنوباً، ويضم ثلاث دوائر انتخابية فرعية هي سرت والجفرة والسدرة.