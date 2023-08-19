تحركات كبيرة لقوات الجيش الوطني في سرت.. وقطع طريق حيوي

أفاد شهود عيان، اليوم السبت أن عناصر تابعة للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، أغلقت الطريق الرئيسي أمام محطة وقود بشير بمنطقة أبوهادى في سرت.

وأشار شهود عيان الى أن هذا الطريق هو الرابط الوحيد الرئيسي بين سرت و الجفرة.

وبدات القوات قبل ساعات عملية انتشار موسعة بالمدرعات والآليات المصفحة فى أغلب تقاطعات المنطقة.

وفي وقت سابق، وثق شهود عيان مرور مدرعات تابعة للجيش الوطني داخل شوارع مدينة سرت كما تمركز رتل سيارات مسلحة ومصفحات عند المدخل الشرقي لجزيرة ابوهادي سرت.

والجمعة تمركزت أكثر من 45 آلية مصفحة مجهزة برشاش خفيف ترافقها سيارة اتصالات ” مخابرة ” مدى طويل وعدد شاحنة نقل على متنها عدد 2 سيارات مسلحة نوع ” 23 ” على جزيرة أبوهادى المدخل الرئيسى لمدينة سرت.