الرمالي: «الرجوبي» لا يهمه سوى مصلحته وضيّع مصراتة وشبابها

هاجم رئيس منتدى عموم مصراتة، خالد علي الرمالي، رئيس مجلس حكماء وأعيان المدينة، محمد الرجوبي، مشددا على أنهم يريدون كل شيء تحت سيطرتهم، وقد أخذوا الأموال والبعض يُحركونهم لإصدار البيانات والخروج في المظاهرات.

وقال الرمالي، في تسجيل صوتي: “نعلم بكافة اجتماعاتكم كل جمعة لأخذ التعليمات، وحقيقتكم يعرفها كل الناس، وأنت وعبد السلام كُريم تُورطون القبائل في بعضها البعض، ونحن نحل مشاكلنا بأنفسنا، وأنت تحل مشاكل غيرنا، وتترك مشاكل مصراتة، وهؤلاء ضيعوا المدينة من أجل مصالحهم الشخصية، فالرجوبي أرسل أحد أولاده مندوبًا للجامعة العربية، والآخر للدراسة خارج ليبيا، فهؤلاء يقاتلون على مشاكل أولادهم فقط، كما أن السيارة التي يمتلكها جلبها باسم وزارة الصحة، ونحن من بنينا المدينة وأسسنا الجامعات”.

وتابع “أنتم لا شيء، وشباب مصراتة جعلوكم تفرضوا رأيكم علينا، وباقي الشباب بين مُنتحر، وبين من يبحث عن حقوقه، أنتم لا تنصحوا الدبيبة بالكلمة الطيبة، والمظاهرات ستخرج في طرابلس يوم 12 سبتمبر المقبل، وأنت وسالم كريم، استفدتم من دور سليمان الشنطي في الرقابة الإدارية، ولكن رفضتم إصدار بيان تأييد له”.

واستطرد “عليكم تسخير اجتماعاتكم لخدمة الشباب وجلب حقوقهم، وحقوق الأرامل وزوجات الشهداء، وحل مشاكل المدينة، عليك حل مشكلة سجناء مصراتة المحبوسين في بنغازي منذ حرب 2019م، ولكنك لا تستطيع فعل أي شيء، فأنت تخدم الأمن الداخلي، ولا تستطيع دخول سبها، ومنعوك من دخول وادي عتبة خلال أزمة انفجار سيارة الوقود”.

وواصل “البلاد مقبلة على حرب في أي وقت، وأنتم تُقحموا مصراتة في الصراعات، ولم توفروا أي استقرار وأمن للمدينة، ومن يعارضكم تكتبون فيه تقريرًا لجهاز الأمن، وتتهمونه أي بالإخلال بالأمن القومي، ويبدو أن مصراتة خلت من الرجال لأنها تترك 3 أو 4 أشخاص يتحكمون بها، ويعتقدون أنهم أكبر من ليبيا والليبيين، فما علاقتك بالمجلس الأعلى للقضاء كي تصدر بيانًا بشأنه؟”.