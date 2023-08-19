المنفي يُطلع تكّالة والدبيبة على نتائج اجتماعه مع المشير حفتر والمستشار عقيلة

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اطلع، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم السبت، هاتفيا، كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على ما التوصل تمّ إليه، خلال اجتماعه في بنغازي، مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وقال، المجلس الرئاسي، إن المنفي أطلع تكّالة والدبيبة، على ما تمّ التوصل إليه من ثوابت وطنية، تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني، وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وفي بيان، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إنّه تم الاتفاق على تأكيد الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وأضافت، أنّه تمّ الاتفاق أيضًا على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وقالت إن المجتمعين، ثمنوا خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وأضافت، كما أنّه تم الاتفاق على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.