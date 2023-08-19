بالصور: ضربة أمنية جديدة.. مداهمة وضبط وكـر لتعدين العملات الرقمية بيتكوين

داهمت قوات اللواء طارق بن زياد المعزز رفقة قوات مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي لموقع نشاط غير قانوني على سطح مبنى سكني في منطقة سيدي يونس بمدينة بنغازي.

وعثر أثناء المداهمة المشتركة في ذلك الموقع على أجهزة عالية الطاقة ومعدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية (بيتكوين) وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً ” التيرة “.

ولكون ذلك النشاط المحظور في ليبيا وفق القانون الليبي والتشريعات النافذة لما يشكله من ضرر جسيم باقتصاد البلاد والمصلحة العامة تم ضبط كامل المعدات المستخدمة.

كما تم ضبط مسؤول الموقع ومشغل تلك المنظومات والذي وخلال الاستدلال معه أفاد بأنه يقوم بعملية التعدين منذ ثلاثة أعوام وقام باستئجار سطح المبنى بإيهام مالكه بأنه سيتم استغلال السطح في عمليات توزيع الانترنت وتركيب أبراج الطاقة.

وبعد تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة تم إحالتها مع المقبوض عليه إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.