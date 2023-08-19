المنفي: أطلعت تكالة والدبيبة على تفاصيل اجتماعي في بنغازي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة لمؤقتة عبدالحميد الدبيبة بعد وصوله إلى طرابلس مساء اليوم السبت قادما من بنغازي.

وقال المجلس الرئاسي عبر “فيسبوك” إن المنفي أطلع تكالة والدبيبة على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعه في مدينة بنغازي من ثوابت وطنية.

وأشار “الرئاسي” إلى أن اجتماع بنغازي تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

واستقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير “خليفة حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، برئيس مجلس النواب المُستشار “عقيلة صالح”، ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”.

وبحسب بيان القيادة العامة، فإنه تم الاتفاق على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

كما تم الاتفاق على تولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وثمن اللقاء، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وتمسك المجتمعون، بالتأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.