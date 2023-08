من بنغازي.. اتفاق سياسي ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر

عقد رئيس رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وقائد قوات الكرامة “خليفة حفتر” اجتماعا ثلاثيا في بنغازي، للتباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.

وأكد البيان المشترك الذي صدر عن ثلاثتهم عقب اللقاء، على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

كما أشار البيان إلى أن مجلس النواب يتولى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وثمن البيان دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين دعوته إلى عدم اتخاذ اي خطوات منفردة في المسار السياسي.

كما لفت البيان إلى أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية، وفق البيان.

يشار إلى أن الثلاثة اجتمعوا في القاهرة في الـ15 من يناير الماضي، حيث تضمن اللقاء مناقشات لضمان التوافق حول تشريعات انتخابية توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما التقى المنفي وحفتر في يناير الماضي أيضا بالقاهرة دون أن ترشح أي نتائج عن اللقاء الماضي.

واجتمع عقيلة صالح وحفتر في القاهرة، إبريل الماضي، في زيارة استمرت يومين؛ بهدف إجراء مشاروات مع المسؤولين المصريين بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، على ضوء الأحداث الأخيرة في السودان وتأثيرها المباشر على لييبا ومصر.

وفي سبتمبر 2021 اجتمع عقيلة صالح وحفتر، في القاهرة خلال لقائهما الرئيس المصري؛ حيث أكدا توافق مواقفهما مع الرؤى المصرية خاصةً ما يتعلق منها بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار

