بوهمود: لدينا نقص كبير في توفر التجهيزات التعليمية بـ”الشويرف”

قال مراقب تعليم الشويرف “الشيباني بوهمود”: لدينا نقص كبير في توفر التجهيزات التعليمية.

وأضاف في تصريحات صحفية قائلا: تم إيقاف معلمي الميزة عن العمل، بناء على قرار وزير التعليم، وسيتسبب ذلك في عجز كبير في بعض التخصصات العلمية خاصة في مدارس الثانوي.

وأشار “بوهمود” إلى أن، 90 % من الكتاب المدرسية وصل للمدارس، وهناك نقص فقط في بعض العناوين.

وأكد على أنه، يوجد بالمراقبة 6 مدارس عامة واحدة منها مختلطة بين الأساسي والثانوي، و3 رياض أطفال و3 مدارس خاصة.

وأوضح أن، أعداد الطلبة تتراوح بين 800 طالب وطالبة في مدارس التعليم الأساسي، و300 في مدارس التعليم الثانوي.