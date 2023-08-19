شاب ليبي يتحصل على جائزة ضخمة بمسابقة صانع المحتوى الشهير مستر بيست

تحصل الشاب الليبي علاء ناصر من طرابلس والمقيم في نيويورك على الميدالية الذهبية بوزن 9 كليو جرام وجائزة مالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي ضمن المسابقة التي نظمها أشهر صانع محتوى في العالم على منصة يوتيوب “Mrbeast”.

وتنافس خلال المسابقة 250 شخص من عدة دول حيث يمثل كل شخص دولة في مجموعة من التحديات والألعاب، ويعتبر “جيمي دونالدسون” المعروف بـ Mrbeast صاحب الشعبية الأكبر عبر يوتيوب حيث تصل متابعاته إلى 177 مليون شخص.

المسابقة تشترط مشتركًا واحدًا من كل دولة، فكان عددهم 206 متسابقين، اشتركوا في جولات ثلاث، آخرها ركلات الترجيح التي ابتسمت لليبي علاء.