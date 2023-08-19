ليبيا في المرتبة الثامنة ضمن منتجي النفط في الشرق الأوسط

إحتلت ليبيا المرتبة الثامنة بين دول الشرق المنتجة للنفط،حيث انخفض إنتاجها 181 ألف برميل يوميًا في العام 2022.وفق تقرير صادر عن “معهد الطاقة”.

وكشف التقرير،أن إنتاج النفط العالمي شهد إرتفاعا بمقدار 3.8 مليون برميل في اليوم في عام 2022، حيث استحوذت منظمة “أوبك+” على أكثر من 60٪ من الزيادة .

ومن ضمن جميع الدول سجلت السعودية (1،182،000 برميل في اليوم) وأمريكا (1،091،000 برميل في اليوم) أكبر الزيادات. وفي المقابل سجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج (184000 برميل في اليوم) مع انخفاض الإنتاج في ليبيا أيضًا بمقدار 181000 برميل في اليوم.

وبناء على البيانات الظاهرة في التقرير، تصدرت منطقة الشرق الأوسط الحصة الأعلى من الإنتاج العالمي للنفط في 2022، بمقدار %32.7، حيث تصدرت السعودية المرتبة الأولى في حجم الإنتاج من بين الدول العربية، ليصل حجم إنتاجها للنفط 573 مليون برميل في 2022، لتليها العراق بمقدار 221 مليون برميل ومن ثم الإمارات بـ181 مليون برميل.