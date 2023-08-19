ليبيا.. حفتر وعقيلة والمنفي يتفقون على عدم المشاركة في لجان إلا في الإطار الوطني

انعقد اليوم السبت، اجتماع ثلاثي في بنغازي، بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لحسم مخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية.

واتفق المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح، على تولي البرلمان اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وأكدوا عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، داعين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وبحسب بيان اطلعت عليه صحيفة الشاهد الليبية، اتفق المجتمعون، على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وشدد المجتمعون أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

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وفي 8 أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس في جلسته التي عقدت في ذلك اليوم.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن من أبرز البنود المرفوضة إلزام المترشحين لانتخابات الرئاسة للدخول في جولتين، موضحاً أنه من غير المنطقي أو الصحيح أن يحصل مرشح رئاسي على 90% في الجولة الأولى من الانتخابات ولا يتمكن من الفوز بل يضطر لدخول جولة إعادة، ولذلك طالب المجلس بتعديل هذا البند بما يسمح بإمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وفي يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة (6+ 6) توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.