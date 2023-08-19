عبدالجليل: مرتبات الأطباء غير عادلة بالرغم من عملهم بظروف صعبة

الوطن|متابعات

قال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إن مرتب الطبيب غير عادل ولا يكفي عشرة أيام للوفاء باحتياجاتهالمعيشية، إذ تبين وقوع ظلم كبير على الأطباء في جدول المرتبات الموحد للطبيب.

وأشار الوزير إلى أن البنية التحتية في قطاع الصحة جيدة، لكن المشكلة دائما في الإمداد الطبي لكنه اعتبر الأهم، هو الإدارة الجيدة ،لافتا إلى أن الوزارة تعمل بخطوات واضحة المعالم، من خلال سبعة استراتيجيات بنظرة مستقبلية حديثة.



وأكد أن الأطباء الليبيون يحتاجون دعما وتدريبا خصوصا مع التطور المتلاحق في العلوم الطبيبة معبرا عن امتنانه للعناصر الطبية التي تعمل في هذه الأوقات الصعبة.