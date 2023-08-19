لنقي: لا قيمة قانونية لأي انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل وجود التشكيلات المسلحة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،على عدم القبول بقيام أفراد قوة الردع بالقبض على آمر اللواء 444 بحضور رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد.

لنقي وفي تصريحات تلفزيونية، قال:” ما حدث استخفاف برجال الدولة مهما كانت الاختلافات، ولن نسمح بذلك، ولا يمكن أن نشاهد هذه التصرفات والخروقات في المنطقة الشرقية”.

وطالب بأن تكون للسلطة هيبة واحترام وإلا فعلى البلاد السلام، داعيًا إلى فتح تحقيق في الحادثة أمام القضاء لئلا تتجاوز التشكيلات حدودها.

وشدد على ضرورة إعادة النظر بجدية في وضع التشكيلات المسلحة والحد من الخروقات، معتبرًا بأنه لا قيمة قانونية لأي انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل وجود التشكيلات المسلحة.