حصار وانتشار واسع للمدرعات ومداهمة منازل بمنطقة في سرت

أفاد شهود عيان، اليوم السبت بأن سرية 20/20 بإمرة مروان بوزقية التابعة للواء طارق بن زياد داهم منزل حمد فريتلوا بمنطقة أبوهادى في سرت واعتقلت نجله.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان، بأن عناصر تابعة للجيش الوطني أغلقت الطريق الرئيسي أمام محطة وقود بشير بمنطقة أبوهادى في سرت.

واعتقل عناصر سرية 20/20 المعتصم بالله حمد واثنين من أعمامه بعد تفتيش هاتفه المحمول.

وفرضت القوات حصار خانق على المنطقة منذ عصر اليوم ومنعت الخروج والدخول وداهمت البيوت وألقت القبض على المواطنين.

وكانت القوات قد أغلقت الطريق الرئيسي أمام محطة وقود بشير بمنطقة أبوهادى في سرت وهو الطريق الوحيد الرابط بين سرت و الجفرة.

وبدأت قبل ساعات عملية انتشار موسعة بالمدرعات والآليات المصفحة فى أغلب تقاطعات المنطقة.

والجمعة تمركزت أكثر من 45 آلية مصفحة مجهزة برشاش خفيف ترافقها سيارة اتصالات ” مخابرة ” مدى طويل وعدد شاحنة نقل على متنها عدد 2 سيارات مسلحة نوع ” 23 ” على جزيرة أبوهادى المدخل الرئيسى لمدينة سرت.