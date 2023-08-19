“الحويج” يناقش مع الرئيس الأوغندي المستجدات الليبية

استقبل الرئيس الأوغندي يوري كاغوتا موسيفيني الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، في القصر الرئاسي ناكاسيرو بالعاصمة كامبالا.

ونقل الحويج إلى موسيفيني تحيات رئيس الحكومة لمكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد، متمنيا له وافر الصحة والسعادة وللشعب الأوغندي التقدم والازدهار.

ونوه الحويج خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إلى ما يصبو إليه الشعبان ويحقق المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة الليبية، وآفاق حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي.