فريق طبي إسباني يصل طرابلس لعلاج جرحى الاشتباكات

وصل فريق طبي إسباني،اليوم السبت،العاصمة اللليبية طرابلس،للمساعدة في علاج جرحى الإشتباكات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم،في بيام مقتضب على صفحته بموقع “فيسبوك”،أن الفريق الطبي باشر جولته التفقدية في المصحة للجرحى والمصابين، وبدأ إجراء الكشوفات الطبية وإجراء العمليات للجرحى والمصابين في المصحات التابعة للمركز، ضمن تخصصات: الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة التجميل والترميم.

وكانت العاصمة شهدت اشتباكات ضارية،بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، القوتين العسكريتين الأكثر نفوذاً في طرابلس،أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين عسكريين ومدنيين.