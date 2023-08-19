البيوضي: باتيلي سيعلن خطته المستندة على مخرجات لجنة “6+6”

الوطن|متابعات

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الثلاثاء القادم سيقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، حيث سيتحدث عن الوضع في ليبيا وسيحذر من مخاطر تفاقم الوضع في طرابلس، وأن هذا الوضع الهش بحاجة لسلطة تنفيذية موحدة يقبلها الجميع، وضرورة البدء في تنفيذ اتفاقات لجنة 5+5 العسكرية، وسيعلن باتيلي خطته المستندة على مخرجات لجنة 6+6 ومسارها التنفيذي لخارطة الطريق نحو الانتخابات.

وأضاف البيوضي في منشوره المرفق على فيسبوك أنه لتعزيز مشاورات المجلسين سيقترح طاولة حوار للتفاوض حول آليات تشكيل حكومة جديدة تعيد وحدة البلاد ولن يكون مطروحا للنقاش مسألة دمج الحكومتين.

وتابع المرشح الرئاسي سينشأ مسارا أمنيا موازيا للأمنيين والعسكريين يتحاور فيه ممثلون للدبيبة ومعارضون له مع ممثلي الجيش، وبالتالي فإن ما يتم الاتفاق عليه بين المسارين هو ما سيتم تنفيذه، باستدعاء حماد والأطراف الفاعلة ضد الحكومة غرب البلاد.

وأكد البيوضي أنه بهذا يكون باتيلي انتقل رسمياً للضفة الأخرى مستجيبا لضغوط دولية تدفع باتجاه تغيير السلطة التنفيذية في طرابلس وتغييرها في أقرب الآجال.