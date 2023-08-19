المبروك: على كل من يرفع السلاح في وجه أخيه بأن يستحضر حرمةَ هذا الدم وعظمةَ الذنب

طالب عضو جماعة الاخوان المسلمين الداعية ونيس المبروك الفسي، كل من يرفع السلاح في وجه أخيه بأن يستحضر حرمةَ هذا الدم، وعظمةَ هذا الذنب، قبل أن يستحضر أي مكسب آخر، ولو توهم أنه مكسب مشروع.

المبروك وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال:” غداً سيأتي المقتولُ- كما قال (المصطفى صلى الله عليه وسلم- متعلِّقًا بقاتلِهِ يومَ القيامةِ ، آخذًا رأسَهُ بيدِهِ الأُخرى، فيقولُ : يا ربُّ، سَل هذا فيمَ قتلَني)، وأنصح من تورط في شيء، بالتوبة النصوح، والتصدق، عسى الله أن يبدل سيئاتهم حسنات إنه رؤوف رحيم”.