بدعم من الحكومة الليبية.. انطلاق مبادرة “إنصاف” لتعزيز دور المرأة في المؤسسات الحكومية

انطلقت مبادرة “إنصاف” لدعم المرأة في ليبيا بالتعاون مع منظمه نوازي والاتحاد الاوربي.

ووفق منشور للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، جائت المبادرة بعد تعليمات من رئيس الحكومة “أسامة حماد” بضرورة الاهتمام بدور المرأة في المجتمع وحرصه على نيل حقوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان مساهمتها في شتى المجالات بما يضمن وجودها في مختلف القطاعات في الدولة لاسيما السلطات العليا والوزارات السيادية.

وأضافت الحكومة أن، المبادرة التي انطلقت فعالياتها اليوم تسعى إلى تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار والاتجاه نحو ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

كما تسعى القائمات على المشروع إلى تطوير العمل بوحدات دعم وتمكين المرأة بمؤسسات الدولة، وذلك لتعزيز أدوار النساء بالمؤسسات الحكومية وتمكينهن من لعب دور فاعل في صوغ السياسات، عبر مَدّهن بأهم المعارف حول سيادة القانون ونماذج العدالة والإنصاف والتعرف على الهياكل الإدارية ورفع مستويات الوعي القانوني حول الفساد من خلال الدراسات الأبحاث.