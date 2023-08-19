بوخريص: أصحاب المطاحن قاموا بزيادة في أسعار الدقيق من دون داع

أكد نقيب الخبازين “بوخريص محمد” أن، هناك ارتفاع بأسعار الدقيق في كل ربوع ليبيا.

وأضاف “بوخريص” في تصريحات صحفية أن، أصحاب المطاحن قاموا بزيادة في أسعار الدقيق من دون داع.

وأشار إلى أن، وزارة الاقتصاد صرحت أن مخزون الدقيق يكفي لمدة 4 أشهر. متابعا: أسعار قنطار الدقيق قبل اتفاقية البحر الأسود كانت تتراوح بين 179 و185 ويفوق الآن 200 دينار.

وأوضح “بوخريص” في تصريحاته أن، أصحاب المطاحن مسؤولون عن زيادة أسعار الدقيق من دون مبرر.

ولفت إلى أنه، في غات وصل سعر الدقيق إلى 240 دينارا وفي سبها والشاطئ 250. مضيفا، هناك مخابز أقفلت أبوابها بسبب قلة المكسب وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين.