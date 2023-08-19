باتيلي للمنفي: إنجاز الانتخابات يؤسس لاستقرار دائم في ليبيا

عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي،خلال إتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم السبت،عن اسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيراً أن إنجاز الانتخابات يؤسس لاستقرار دائم في ليبيا.

وقال بيان للمجلس الرئاسي،أن باتيلي قدم شكره للمنفي على جهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.

بدوره ثمن رئيس المجلس الرئاسي، جهود المبعوث الصادقة والجادة، مؤكداً الاستمرار في التنسيق المباشر بما يحقق الثوابت الوطنية المتفق عليها والمرجعيات المعتمدة للمرحلة الانتقالية.

ونوه المنفي على حرص كل القيادات الاساسية في ليبيا؛ لإنجاز انتخابات شاملة عادلة وشفافة وذات مصداقية.