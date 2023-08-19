الدبيبة يخاطب رسميًا آمر اللواء 444 وجهاز الردع بشأن اشتباكات طرابلس الاخيرة

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، آمر اللواء 444 قتال ورئيس جهاز الردع بعدم القيام بأي تحركات عسكرية أو تصرفات غير مسؤولة بما في ذلك الدخول لمقرات مدنية أو عسكرية غير تابعة لهم .

ويأتي ذلك بالإشارة إلى الاشتباكات التي حدثت بالعاصمة طرابلس يوم الاثنين 2023/08/14 بمختلف الأسلحة التي نتج عنها إزهاق للأرواح وخلفت إصابات خطيرة للأفراد وأضرار للممتلكات العامة والخاصة.

وأشار الخطاب الرسمي أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذه التعليمات ويتولى رئيس الأركان العامة ووزير الداخلية متابعة ما ورد بهذا الكتاب للإجراء والتقيد والتنفيذ .