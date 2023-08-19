اطلاق نار اثناء مداهمة وضبط أكبر تاجر مخدرات في الجفرة

تمكن اعضاء قسم البحث الجنائي وبالتعاون مع فرع الامن الداخلي الجفرة واللواء 128 معزز من ضبط أكبر تاجر مخدرات بالجفرة حيث تم مداهمة منزله بمدينة هون وتم ضبط احد معاونيه وهو نيجيري الجنسية .

ويأتي ذلك بعد ان قام بمقاومة رجال الامن واطلاق عدة اعيرة نارية واثناء ضبطه تم العثور علي خزنة حديدية واثناء فتحها وجدت فارغة وبعد التحقيق مع المدعو ع م ب اعترف بان باقي البضاعة موجودة داخل باب الخزنة.

واثناء فتح غطاء الباب تم العثور علي كمية من مخدر الحشيش والحبوب المهلوسة وعليه تم تحريزها لاستكمال باقي التحقيقات

ونوه قسم البحث الجنائي الجفرة بأنه لن يتهاون وسيضرب بيد من حديد للقضاء علي هذه الافة .