المنفي لـ”باتيلي”: كل القيادات الليبية تحرص على إنجاز انتخابات شفافة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن كل القيادات الأساسية في ليبيا تحرص على إنجاز انتخابات شاملة عادلة وشفافة وذات مصداقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي مساء السبت.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي أعرب باتيلي عن أسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مؤكدا أن إنجاز الانتخابات يؤسس لاستقرار دائم في ليبيا.

وشكر باتيلي رئيس المجلس الرئاسي على جهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.

بدوره أثنى المنفي على جهود باتيلي الصادقة والجادة خلال اتصاله الهاتفي، وأكد على الاستمرار في التنسيق المباشر بما يحقق الثوابت الوطنية المتفق عليها والمرجعيات المعتمدة للمرحلة الانتقالية.