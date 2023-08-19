ليبيا الان

الحامي: لا نعلم حتى اللحظة سياسة “تكالة” تجاه لجنة 6+6 ومخرجاتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، لا نعلم حتى اللحظة ما سياسة تكالة تجاه لجنة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية ومخرجاتها.

وأضافت الحامي أن رئيس لجنة 6+6 عمر بوليفه طالب بوضع المقترحات والملاحظات على القوانين وتسليمها للجنة.

وتابعت أن كثير من الأعضاء يرون تجاوز النواب لنصوص التعديل الدستوري الـ13 بأن مخرجات 6+6 ملزمة دون تعديل.

وذكرت الحامي أنه تمت مناقشة المخرجات وتعديلها، والآن اللجنة ترى ضرورة عرض المخرجات في جلسة رسمية لمناقشتها وإبداء المقترحات والملاحظات

الوسوم

اللجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك