الحامي: لا نعلم حتى اللحظة سياسة “تكالة” تجاه لجنة 6+6 ومخرجاتها

الوطن| رصد
قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، لا نعلم حتى اللحظة ما سياسة تكالة تجاه لجنة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية ومخرجاتها.
وأضافت الحامي أن رئيس لجنة 6+6 عمر بوليفه طالب بوضع المقترحات والملاحظات على القوانين وتسليمها للجنة.
وتابعت أن كثير من الأعضاء يرون تجاوز النواب لنصوص التعديل الدستوري الـ13 بأن مخرجات 6+6 ملزمة دون تعديل.
وذكرت الحامي أنه تمت مناقشة المخرجات وتعديلها، والآن اللجنة ترى ضرورة عرض المخرجات في جلسة رسمية لمناقشتها وإبداء المقترحات والملاحظات.
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