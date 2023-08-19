مديقش: الشرطة الدنماركية أبلغتنا بالموعد الجديد لحرق “القرآن” أمام السفارة الليبية

كشف السفير الليبي في الدنمارك سالم مديقش خلفيات قيام متطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مقر السفارة الليبية.

وقال مديقش في تصريح لـ”تلفزيون المسار” إن الشرطة الدنماركية أخبرتنا بأن مجموعة يمينية متطرفة ستقدم على حرق القرآن الكريم أمام السفارة الليبية في كوبنهاجن.

وأوضح مديقش وهو ابن أخت رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن شخصا حضر في الموعد المحدد أمام السفارة وحرق نسخة من القرآن الكريم، مشيرا إلى أن السفيرة الدنماركية غير المقيمة لدى ليبيا اتصلت به وقدمت اعتذارها لهذا العمل.

وأشار إلى أن السفيرة الدنماركية أعربت عن رفض حكومتها الاعتداءات على الكتب المقدسة وتدنيس الأعلام وغير ذلك، وقالت إنها مستعدة لترتيب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الدنماركي وووزيرة الخارجية بحكومة لوحدة المؤقتة لتوضيح الأمر وملابسات الموقف، وبررت السماح بذلك بعدم وجود قانون او مادة تجرم هذا الفعل، وتابعت: “هذا الفعل في الدنمارك نعتبره حرية تعبير ولكننا في طور إصدار قانون من البرلمان الدنماركي لتجريم هذا الموضوع وهذا يحتاج لوقت”.

وشدد مديقش على أن هذه الفعلة تمس الشعب الليبي، مردفا: “نحن باعتبار أننا دولة إسلامية نعتبره استثناء، وهذا يمس الشعب الليبي ويمس الحكومة، ولا نريد أن يتطور الموضوع دبلوماسيا ويصل لقطع العلاقات”، واقترح على حكومة الدنمارك عدم إصدار مثل تلك التصريحات إلى أن يتم إصدار القانون أو مادة تجرم هذا الفعل”.

ولفت إلى أنه تلقى “اتصالا آخر من الشرطة الدنماركية تقول إن غدوة سيتم حرق القرآن مرة أخرى أمام السفارة، وأعلنا في السفارة حالة طوارئ رغم أنه يوم أجازة”.