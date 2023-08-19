المنفي يستعرض مع تكالة والدبيبة نتائج اجتماع بنغازي

إستعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة،ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة،نتائج الاجتماع الذي حضره في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القيادة العامة خليفة حفتر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه المنفي عقب وصوله لمدينة طرابلس،حيث اطلعهما على ما تم التوصل إليه خلال اجتماع بنغازي،”من ثوابت وطنية تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال”.وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.