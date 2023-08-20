“الحويج” يبحث مع الرئيس الأوغندي مستجدات الأزمة الليبية

التقى الرئيس الأوغندي اليوم بالقصر الرئاسي ناكاسيرو بالعاصمة الأوغندية كامبالا، وزير الخارجية بالحكومة الليبية”عبد الهادي الحويج”.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي، منوهاً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إلى ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان ويحقق المصالح المشتركة.