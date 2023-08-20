قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لا نعلم حتى اللحظة ما سياسة تكالة تجاه لجنة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية ومخرجاتها.

وأضافت “الحامي” في تصريحات صحفية أن، رئيس لجنة 6+6 عمر بوليفه طالبنا بوضع المقترحات والملاحظات على القوانين وتسليمها للجنة.

وأشارت إلى أن، كثير من الأعضاء يرون تجاوز النواب لنصوص التعديل الدستوري الـ13 بأن مخرجات 6+6 ملزمة دون تعديل.

وأفادت بأنه، تم مناقشة المخرجات وتعديلها والآن اللجنة ترى ضرورة عرض المخرجات في جلسة رسمية لمناقشتها وإبداء المقترحات والملاحظات. مضيفة، أن لجنة 6+6 تُقدم القوانين الانتخابية ومجلس النواب هو من يعتمدها.