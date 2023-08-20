ليبيا الان

الحامي: لا نعلم حتى اللحظة ما سياسة “تكالة” تجاه لجنة 6+6

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي: لا نعلم حتى اللحظة ما سياسة تكالة تجاه لجنة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية ومخرجاتها.
وأضافت “الحامي” في تصريحات صحفية أن، رئيس لجنة 6+6 عمر بوليفه طالبنا بوضع المقترحات والملاحظات على القوانين وتسليمها للجنة.
وأشارت إلى أن، كثير من الأعضاء يرون تجاوز النواب لنصوص التعديل الدستوري الـ13 بأن مخرجات 6+6 ملزمة دون تعديل.
وأفادت بأنه، تم مناقشة المخرجات وتعديلها والآن اللجنة ترى ضرورة عرض المخرجات في جلسة رسمية لمناقشتها وإبداء المقترحات والملاحظات. مضيفة، أن لجنة 6+6 تُقدم القوانين الانتخابية ومجلس النواب هو من يعتمدها.
الوسوم

الحامي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك