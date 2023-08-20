الرباعي: الاجتماع الثلاثي بين المشير خليفة حفتر وعقيلة والمنفي خطوة مهمة للدفع باتجاه الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي إن الاجتماع الثلاثي بين عقيلة والمنفي وحفتر الذي عقد في بنغازي خطوة مهمة للدفع باتجاه الانتخابات.

وأضافت الرباعي في تصريحات صحفية أن الاجتماع جاء لتحريك المياه الراكدة والمضي في المسار السياسي.

وأوضحت أن الاجتماع أكد أن دور البعثة دعم المسار الذي يمضي فيه مجلسا النواب والدولة وأن لا تذهب في مسارات أخرى، مشيرة إلى أن مجلس النواب أحال ملاحظاته للجنة 6+6 والمتبقي الآن إرسال ملاحظات مجلس الدولة.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من القوانين الانتخابية ستنتقل إلى اختيار حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، وفقاً للمعطيات فإن الانتخابات ستجرى فعلياً خلال عام من الآن.

والتقى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير “خليفة حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، برئيس مجلس النواب المُستشار “عقيلة صالح”، ورئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”.

وبحسب بيان القيادة العامة، فإن اللقاء يأتي في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي”.

وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.