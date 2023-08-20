باثيلي بعد اجتماع المشير حفتر والمنفي وعقيلة يجدد التزامه بدعم الليبيين لإجراء الانتخابات

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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، إنه جدد لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية، وذلك خلال محادثتهما بشأن الاجتماع الثلاثي الذي عقده المنفي السبت في بنغازي مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقال باثيلي، إن المنفي أبلغه بنتائج الاجتماع، مؤكدًا أنه رحّب بتنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن جهودنا المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية.

وفي بيان، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إنّه تم الاتفاق على تأكيد الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وأضافت، أنّه تمّ الاتفاق أيضًا على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وقالت، إن المجتمعين ثمنوا، خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وأضافت، كما أنّه تم الاتفاق على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.