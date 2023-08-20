حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد في ليبيا 2024

نفى مدير مكتب التعليم الاساسي بالمراقبة حقيقة الانباء المتداولة بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد في ليبيا 2024 – 2023 م .

واكد أن لا صحة للأخبار المنتشرة حول تأجيل الدراسة للعام الجديد، مؤكداً ان وزير التربية والتعليم (الدكتور موسى المقريف) أعلن عن انطلاق العام الدراسي في 2023/9/3 م وعليه ستكون الدراسة في موعدها المقرر وحسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وخلال شهر يوليو، أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 1046 لِسنة 2023 ميلادي، بِشأن تحدِيد مواعيد الدِّراسة والاِمتحانات لِجميع المراحل التَّعليمية للعام الدِّراسي 2023 – 2024 ميلادي، مؤكداً فيه أن 3 سبتمبر 2023 هو موعد بداية العام الدراسي.