باتيلي: أكدت للمنفي عن أسفي للأحداث الأمنية الأخيرة في طرابلس

الوطن|متابعات

أجرى المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” اليوم محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ، أبلغه خلالها المنفي بنتائج اجتماعه في بنغازي، مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

كما رحب بتنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي يندرج ضمن جهود الامم المتحدة المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية. كما جدد التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية.

وعلق على الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة طرابلس هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الليبيين الأبرياء، بأنها تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة، وخاضعة للمساءلة.