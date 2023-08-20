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رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي شركة “اتكس” لتنظيم المعارض

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري بشركة Atex لتنظيم المعارض، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غُرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي.

وتم خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات المُتعلقة بإقامة معرض صناعي في مدينة بنغازي المزمع إقامته في الثاني من أكتوبر، وتُشارك فيه العديدمن الشركات الأجنبية والمحلية المُتخصصة في مجالات البناء والتشييد والمواد الغذائية والمُعدات الطبية.

وأبدى رئيس المجلس التسييري استعداد البلدية للتعاون التام من أجل هذا الحدث الإقتصادي الكبير .

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#بلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري شركة Atex لتنظيم المعارض ليبيا

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الوطن الليبية

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