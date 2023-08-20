المكني: على البرلمان اعتماد القوانين الانتخابية دون إجراء تعديلات عليها

طالب عضو مجلس الدولة، الطاهر المكني، مجلس النواب، بضرورة اعتماد القوانين الانتخابية دون إجراء تعديلات عليها.

وقال المكني، في تصريحات صحفية: “على مجلس النواب اعتماد القوانين الانتخابية التي ستتفق عليها لجنة 6+6 المشتركة دون إجراء تعديلات عليها”،.

وأضاف “أرفض وكذلك أعضاء بالمجلس التعديليْن الدستوريين الثاني عشر والثالث عشر لعدم صحة إجراءات إقراراهما، وما بُني على باطل فهو باطل”، بحسب وصفه.

وتابع “لسنا بحاجة إلى قوانين أخرى لتجاوز الأزمة، والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي يكفيان للانتقال للمرحلة القادمة إذا ما طُبّق صحيح القانون والعمل بموجبهما”، وفقا لتعبيره.