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قدوع: شيخنا سماحة المفتي أظهر في ندوة أسطنبول حقيقة الإسلام

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء التابعة للصادق الغرياني، ورئيس قسم الأهلة، عبد الرحمن قدوع، أن المفتي المعزول الصادق الغرياني، أظهر حقيقة الإسلام في كلمته بندوة أسطنبول.

وقال قدوع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “كلمة شيخِنا سماحة المفتي -حفظه الله- في ندوة اليوم أظهرتْ روحَ الإسلام وحقيقتَه”.

وختم موضحًا أن كلمة الغرياني؛  “بيّنت بجلاء وصدق -دون مواربة- واجبَ العلماء وعِظَمَ الميثاق الذي أخذه اللهُ عليهم مِن بيان الحق للأمة، ووجوبَ الإنفاق في سُبل الله عوضًا عن التشاغل عنها بالمندوبات!”.

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صحيفة الساعة 24

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