استعادة وحدات معالجة المياه المصاحبة للعمل بحقل النافورة

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واصل محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط إعطاء تعليماته لكافة المستخدمين بالمواقع والحقول النفطية التابعةللشركة لتذليل العقبات وتجاوز الصعوبات ومعالجة المشاكل الفنية التي قد تطرأ وتؤثر في عملية الإنتاج، حيث وضعت منسقة الصيانةوالعمليات خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه المصاحبة للعمل بحقل النافورة.

قامت وحدة صيانة الأنابيب بتغيير وصيانة (16) صماما وإصلاح (4) عدادت قياس للزيت، وباشرت في عملية صيانة وحدات معالجةالمياه المصاحبة حيث قامت وحدة الميكانيكا بعمل عمرة ل (10) مضخات مياه وكذلك إصلاح المضخات الكيميائية، وتم تنفيذ هذا المشروعسنة 2019 بعدد وحدتين في المحطة (4) ووحدة في المحطة (5) ووحدة في المحطة (6) عن طريق شركة فيروستال.