المنفي يبلغ باتيلي: ليبيا حريصة على إنجاز انتخابات شاملة

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن كل القيادات الأساسية في ليبيا تحرص على إنجاز انتخابات شاملة عادلة وشفافة وذات مصداقية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي مساء السبت، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأعرب باتيلي عن أسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مؤكدا أن إنجاز الانتخابات يؤسس لاستقرار دائم في ليبيا.

وشكر المبعوث الأممي رئيس المجلس الرئاسي على جهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأثنى المنفي على جهود باتيلي الصادقة والجادة في دعم حل الأزمة، مؤكداً على الاستمرار في التنسيق المباشر بما يحقق الثوابت الوطنية المتفق عليها والمرجعيات المعتمدة للمرحلة الانتقالية.