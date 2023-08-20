الأرصاد الجوية: الأجواء معتدلة خلال اليومين القادمين في ليبيا

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين أنه لا تغيير لا تغير هذا اليوم في حالةالطقس تبقى الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (32–40)مْ، على معظم مناطق الشمالالغربي وجنوب ليبيا، وتسجل تراجع يوم الغد على الشمال الغربي، في حين تتراوح على مناطق الشمال الشرقي مابين (29–33)مْ، معحدوث ضباب اخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال خاصة المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء يوم الغد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تكاثر خلايا من السحبالرعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض الاماكن، و تكون الفرصة افضل على مناطق الدواخل يوم الثلاثاء.