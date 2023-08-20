مديقش: الخارجية الدنماركية تدين واقعة حرق المصحف أمام السفارة الليبية

الوطن|متابعات

قال السفير الليبي في الدنمارك سالم مديقش إن وزارة الخارجية الدنماركية أدانت قيام مجموعة ليبية متطرفة بحرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك، كما قدمت السفيرة الدنماركيه في ليبيا اعتذارها وعبرت عن رفضها لهذا الفعل حتى تدنيس الأعلام وغيرها، مشيراً إلىأنها ليست المرة الأولى لهذا الفعل.

ولفت إلى أنه انه لا يوجد قانون يجرم هذا الاعتداء لكن في طور إصدار مادة تجرم هذا الفعل باعتباره يمس الشعب الليبي ، بالإضافة إلىأنه يقوم بترتيب لاتصال هاتفي مع وزير الخارجية الدنماركية، ونوه أنه تم الإتصال به من قبل الشؤون الدنماركية لإخبارة بوجود جماعةتنوي تكرار حرق المصحف مرة أخرى يوم غد أمام السفارة الليبية في الدنمارك.

و أوضح انه لا يريد الوضع يزداد سوءًا ليصل إلى قطع العلاقات بين البلادين، مطالبًا بعدم نشر التصريحات التي تحرض على هذا الفعلوتثير بلبلة حتى يُصدار قانون يجرم هذا الاعتداء آملاً أن لا يكون مجرد مسكن.