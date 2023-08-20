نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
ريح براني الى شرش بينما يكون متغير الإتجاه صباح اليوم على الساحل الممتد من الخمس الى سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
البحر خفيف الموج ويكون هادئ صباح اليوم على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (28-30) مْ.
الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
ريح شرش الى بحري سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر
البحر خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (28-30) مْ.
الرؤية جيدة.
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