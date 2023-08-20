نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

ريح براني الى شرش بينما يكون متغير الإتجاه صباح اليوم على الساحل الممتد من الخمس الى سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر خفيف الموج ويكون هادئ صباح اليوم على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (28-30) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

ريح شرش الى بحري سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (28-30) مْ.

الرؤية جيدة.