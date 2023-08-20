جهاز الطب العسكري يُرحِّل مصابي اشتباكات طرابلس إلى تونس 

بدأ جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع في طرابلس، فجر اليوم الأحد، ترحيل الحالات الخطيرة جرّاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية، لتلقي العلاج بالخارج.

بدأ جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع في طرابلس، فجر اليوم الأحد، ترحيل الحالات الخطيرة جرّاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة، لتلقي العلاج بالخارج.

ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الطب العسكري، صباح اليوم الأحد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انطلقت عمليات نقل الجرحى والمصابين من مطار مصراتة الدولي عن طريق طائرتين تابعتين لجهاز الإسعاف الطائر باتجاه دولة تونس.

وأضاف البيان أنه ستكون هناك رحلة أخرى متجهة إلى دولة تركيا لنقل باقي الجرحى من ذوي الإصابات الخطرة، فور إتمام إجراءات السفر.

والثلاثاء 15 أغسطس، أعلن جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع في طرابلس، إقامة مستشفى ميدانياً بمنطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس استعدادًا لاستقبال الحالات المستعجلة.

وأعلن الجهاز حالة الطوارئ داخل مستشفى علي عمر عسكر في السبيعة، ومستشفى معيتيقة العسكري، بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المراكز الطبية والمستشفيات في مناطق الاشتباك لاستقبال الحالات وتخفيف المعاناة في هذه الأوقات العصيبة، مؤكداً فتح جسر جوي لإرسال الحالات الطارئة للعلاج بالخارج.