انعقاد فعاليات مؤتمر العقم وأمراض الذكورة في بنغازي

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أقامت جامعة بنغازي المؤتمر السنوي الثاني للعقم وأمراض الذكورة وبحضور كوكبة من الأطباء والاستشاريين والمهتمين بهذا الشأن ،ليتناول العديد الورقات البحثية التي تطرح طرق علاج العقم وأسبابه والضعف الجنسي وطرق العلاج الحديثة الناجحة.

ويهدف عقد مثل هذه المؤتمرات إلى إيجاد الحلول الطبية اللازمة لتقليل انتشار العقم بين الرجال، حيث يعاني من العقم 17% من البالغينأي بمعدل شخص واحد لكل ستة أشخاص حول العالم وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية ، ويتطرق المؤتمر الى أسباب عزوف الكثيرين منالحصول على العلاج بسبب الأوضاع الاجتماعية واستعمال بعض الأساليب غير الطبية والخاطئة.

كما ناقش المؤتمر سبل إعداد دراسة علمية إحصائية من جميع المراكز المتخصصة في ليبيا لمعرفة الأعداد الحقيقية والأسباب وطرق العلاجالصحيحة.