سهيل الغرياني: تحسين بيئة البحث العلمي في ليبيا جزء من نشاطاتنا

روج سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، مجدداً لنشاطات مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب الذي يعد أحد الأذرع التبشيرية لدار الإفتاء في طرابلس التي يترأسها والده، زاعماً أن المركز يسهم في تحسين بيئة البحث العلمي في ليبيا.

وأعاد الغرياني الصغير، نشر إعلان لما يسمى بـ«مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب»، مشيرا إلى أن من نشاطات المركز هو تحسين بيئة البحث العلمي في ليبيا.

وجاء في منشور المركز، الإعلان التالي: في سبيل تنمية القدرات، وتطوير المهارات، ورفع الكفاءات في مجال البحث العلمي، يسر مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب أن يعلن عن إقامة دورة تدريبية بعنوان: ((مهارات البحث العلمي))، تقديم الدكتورة: حنان شلوف -والتي تعد أحد أعضاء تنظيم الإخوان في ليبيا-.