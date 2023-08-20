وكيل وزارة الصحة يتفقد العيادة المركزية لخدمات الأسنان بتاجوراء

تفقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل العيادة المركزية لخدمات الأسنان بتاجوراء، رفقة مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، ورئيس قسم المستشفيات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل الوزارة اطلع خلال الزيارة على عمل الوحدات والأقسام، واستمع إلى شروحات العاملين حول سير الخدمات الطبية.

وعلى هامش الزيارة، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع مدير العيادة المركزية ومسؤولي الأقسام، للتباحث حول توفير احتياجات العيادة من الأجهزة والمعدات الطبية، بما يسهم في الرفع من كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان.

وتأتي الزيارة، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام العيادة، والوقوف على الخدمات التي تحتاج لتجديد أو استحداث.